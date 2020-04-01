Başkan Şahiner'den sağlık çalışanlarına 3 boyutlu destek

Kendi imkânları ile evinde üç boyutlu (3D) yazıcılarla, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretmeye başlayan Gülmez’le iletişime geçilerek malzeme desteği sağlamaya başlanıldı. Üretilen maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde Çorum merkez ve ilçe hastanelerine ulaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Maalesef bir virüsle mücadele içindeyiz. Sungurlu Belediyesi olarak özverili sağlık çalışanlarımıza destek olmak adına Muhammed Bey’le iletişime geçtik ve birlikte çalışmaya karar verdik. Bu maskeler sağlık çalışanlarını özellikle hastayla temas oldukları zaman, herhangi bir hastanın hapşırmasında ya da nefesiyle bulaşmasını önlemek için bir nevi siper amaçlı yapılmış maskelerdir. Sayın hocama da emekleri ve özverisi için teşekkür ederim” dedi.

(Haber Merkezi)