Başkan Halil İbrahim Aşgın’ın makamında buluşma ve sohbet

Önceki gün Çorum’a gelen 20. Dönem CHP Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Şahin, Başkan Aşgın’ın çalışmalarını yakından izlediğini ve takdir ettiğini belirtirken, Aşgın da kendisine Çorum Saat Kulesi maketi armağan etti.

O sırada Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın gelmeleri ve daha sonra başkaca da katılımlar olmasıyla, ziyaret dostane bir sohbete dönüştü. (Haber Merkezi)

