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Başkan Ceylan’a veda
Çorum’da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapmakta iken Gaziantep İli Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na atanan Serdar Ceylan için veda yemeği verildi.
Güncel 24.06.2020, 19:25
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Yemek programına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve kurum müdürleri, daire amirleri katıldı.
Serdar Ceylan’a Çorum’a yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından hediye takdim edildi.
Ceylan ise Çorum’da görev yapmaktan mutlu olduğunu belirterek yemeğe katılanlara teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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