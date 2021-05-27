Başkan Aşgın’ın İstanbul ziyaretleri

Başkan Aşgın ve Temur, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi ziyaretlerinde, Çorumluların selamlarını iletip başarı dileğinde bulundular.

Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili, hemşehrimiz, belediyeciliğin duayenlerinden Feyzullah Kıyıklık’la da sohbet ederek tecrübelerinden yararlandı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen, hemşehrimiz Dr. Mehmet Sarı’yı ziyarette ise, yeni görevinde başarı dilekleri ifade edildi.

(Haber Merkezi)

