Başkan Aşgın’ın amcası toprağa verildi

Belediye Başkanı Aşgın'ın amcası Ali Osman Aşgın'ın cenazesi önceki gün merkeze bağlı Boğacık köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce, İl Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

