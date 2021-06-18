Başkan Aşgın’dan tarihi meydan için önemli adım

Şubat ayında Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile Halk Bankası Çarşı Şubesi’nin Çorum Belediyesi’ne devri konusunda çalışma başlattıklarını, Genel Müdür Osman Arslan’ın onayından sonra bu süreci tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Sayın Genel Müdürümüzün olumlu yaklaşımları neticesinde süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah bu ziyaretimizde Çarşı Şubesinin Belediyemize devri konusunu netleştirecek, binayı devralacak ve sonrasında da yıkım işlemlerini hemen gerçekleştireceğiz.” dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile de bir görüşme gerçekleştireceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulucami’nin güneyinde yer alan Ziraat Bankası merkez şubesinin de Çorum Belediyesi’ne devri konusunda taleplerini ileteceklerini vurguladı. Başkan Aşgın, “Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Sayın Alpaslan Çakar’a taleplerimizi ileterek devir sürecini başlatacağız. Girişimlerimizin netice vermesi durumunda da Ziraat Bankası’nın yıkım işlemlerini hızlı bir şeklide başlatacağız. Çorum’un tarihine ve kültürüne önemli katkılar sağlayacak olan meydan projemizi hayata geçireceğiz.” dedi.

Yaptıkları çalışmanın Çorum için tarihi değere haiz olduğunu kaydeden Aşgın, “Yapacağımız çalışmayla birlikte Ulucami ve Saat Kulesi arasında tarihi bir meydan oluşturacağız. Ulucami civarındaki bazı yapılarla ilgili kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Bazı binalarla ilgili de yasal süreç devam ediyor. Bilindiği gibi Belediye Meclisimizden bu bölgedeki yapıların kamulaştırılması ve yıkımı ile ilgili yetkimizi aldık. İnşallah Çorum’umuza yeni bir silüet kazandıracağız.” dedi.

DİKİCİLER ARASTASI RESTORASYONU VE SAAT KULESİ ÇEVRESİ CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ DEVAM EDİYOR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dünyanın en dar arastası olarak bilinen Dikiciler Arastasında ve Saat Kulesi çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü hatırlatarak “Ulucami, Saat Kulesi, Dikiciler Arastası, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapılarımız gün yüzüne çıkacak. Tarihi meydan projemiz kapsamında Dikiciler Arastası’nda restorasyon çalışmalarımız ve Saat Kulesi çevresindeki dükkanlar için başlattığımız cephe sağlıklaştırma çalışmalarımızda önemli bir noktaya geldik. İnşallah tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında Tarihi Meydan Projemiz ortaya çıkacak ve adeta Çorum’umuzun silüeti değişecek.” diye konuştu.

Başkan Aşgın, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesinde büyük destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile emeği geçenlere teşekkür etti.



