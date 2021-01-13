Başkan Aşgın’dan Gülabibey Muhtarlığına ziyaret

Gülabibey Mahallesinin Çorum’un en büyük mahallelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, 2020 yılı içerisinde Gülabibey’e çok güzel hizmetler yaptıklarını söyledi. Aşgın, alt ve üstyapıda çok ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizerek “2020 yılı içerisinde 464 metre kanalizasyon, 677 metre yağmur suyu hattı, 153 metre içme suyu hattı döşedik. Toplamda 1294 metre altyapı yatırımı yaptık. Park Bahçeler Müdürlüğümüzce İstiklal Şehitleri anıtı ve çevre düzenlemesi yaptık. Cemilbey Caddesi kuru köprü kenarlarında yeşil alanları yeniledik. Fen işleri müdürlüğümüz olarak çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Toplam 13 bin 511 ton asfalt serimi yaptık. Özellikle Güzelyurt bölgesini ve ara sokaklarını asfaltla buluşturduk.” dedi.

Altyapı ve asfalt çalışmalarında Gülabibey’in altın dönemini yaşadığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Gönül Belediyeciliği kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün 2020’de yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda yine 2020 yılı içerisinde Gülabibey’de 2 bin 153 aile gıda bankamızdan yararlandı. 809 aileye gıda paketi yardımında bulunduk. 913 aileye kıyafet yardımı yaptık. Pandemi sürecinde Gülabibey Mahallemizde 220 esnafımıza sosyal yardım çeki verdik. 14 camimizin temizliğini sürekli olarak yapıyoruz. ” dedi.

MUHTAR BELLİ, BELEDİYE ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN

Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Gülabibey’e yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Belediye’nin Gülabibey’de çok önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Hasan Belli “Cengiz Topel Caddemizi yaparken aynı anda Yenidoğan’da bulunan 7 tane sokağımızda da çalışmalar devam ediyordu. Yenidoğan’da asfalt sıkıntımız kalmadı. Rüstem Eren Parkımıza çocuk emzirme kabini, engelli lavabosu, yetişkin lavabosu gibi güzel çalışmalar oldu. Kapaklı bölgemizde yoğun çalışmalar yapıldı. 30’a yakın sokak 2020 yılında asfalta kavuştu. 2020 yılı içerisinde Bağcılar 5. Cadde üzerinde kapalı yarı olimpik havuzumuzun müjdesini verdi.” diye konuştu.