Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88059
ALTIN
342.851
DOLAR
6.5864
STERLİN
8.1454
EURO
7.2685

Başkan Aşgın’dan gazetecilere jest

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentte görev yapan gazetecilere daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla hijyen tulumu, eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan koruyucu kit seti hediye etti. 

Başkan Aşgın’dan gazetecilere jest

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentte görev yapan gazetecilere daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla hijyen tulumu, eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan koruyucu kit seti hediye etti. 

30 Mart 2020 Pazartesi 19:37
Başkan Aşgın’dan gazetecilere jest

Tüm dünyanın bir virüs belasıyla mücadele ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de salgına karşı belli meslek gruplarının risk oranlarının daha da yüksek olduğunu söyledi. 
Belediye olarak risk altında bulunan başta belediye ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm gruplara yardımcı olduklarını belirten Aşgın, “Bu risk gruplarından bir tanesi de medya. Basın mensupları kar demeden, kış demeden, yağış demeden her türlü hava ve iklim koşullarıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Korona virüsle mücadelede de etkin rol oynuyorlar. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi noktasında medyanın rolü çok önemli. Bugüne kadar da medya kuruluşları üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Basın mensuplarımız sorumluğunun farkında, bilincindeler. Gazeteci arkadaşlarımıza ne yapabiliriz diye düşündük. Bu anlamda en önemli şey hijyen ve dezefenkte olduğunu düşündüğümüz için bir paket hazırladık. İçerisinde eldivenlerden maskeye, dezenfektan maddesi, hijyen tulumunun olduğu bir set hazırladık. Bu setleri gazeteci arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu süreçte fedekarca çalışan meslek gruplarını asla unutmayacağız. Onlara desteklerimiz devam edecek” dedi. 
Başkan Aşgın, ayrıca konuşmasının sonunda vatandaşlara evlerinde kalması çağrısında bulundu. 
Gazeteciler ise, Başkan Aşgın’a jestinden dolayı teşekkür ettiler. 

İlgili Haberler
Küçükkaya, Havalimanı’nı ekrana getirdi
Küçükkaya, Havalimanı’nı ekrana getirdi
Eğilmez: “Gerekiyorsa para basılmalı”
Eğilmez: “Gerekiyorsa para basılmalı”
Yine Çorum’un hakkı yendi!
Yine Çorum’un hakkı yendi!
Özel Hastane, tam hijyenik koşullarda hizmete devam
Özel Hastane, tam hijyenik koşullarda hizmete devam
Kerman’dan Hastane’ye 2 Siemens buzdolabı
Kerman’dan Hastane’ye 2 Siemens buzdolabı
"37 kişi daha hayatını kaybetti"
"37 kişi daha hayatını kaybetti"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim