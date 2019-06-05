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Başkan Aşgın, yabancı öğrencileri evinde ağırladı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan bayramı namazı sonrası üniversite öğrencileriyle evinde bir araya geldi. 

Başkan Aşgın, yabancı öğrencileri evinde ağırladı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan bayramı namazı sonrası üniversite öğrencileriyle evinde bir araya geldi. 

05 Haziran 2019 Çarşamba 00:50
Başkan Aşgın, yabancı öğrencileri evinde ağırladı

Erasmus programı kapsamında üniversite eğitimleri için Çorum’a gelen Togo, Irak,Çad,Gineli öğrencilerle buluşan Başkan Halil İbharim Aşgın, Ramazan bayramlarını kutladığı yabancı öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı. 
Kocaman bir aile olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Bizleri farklı İslam ülkelerinden kardeşlerimizle bayram sabahında evimizde aynı sofrada buluşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbim tüm gönül coğrafyamıza ümmet şuurunda mutlu huzurlu bayramlar nasip etsin. Bayramınız mübarek olsun” dedi. 

(İHA)

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