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Başkan Aşgın vekilleri ziyaret etti

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Milletvekilleri ile biraraya geldi.

Başkan Aşgın vekilleri ziyaret etti

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Milletvekilleri ile biraraya geldi.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:50
Başkan Aşgın vekilleri ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı için Ankara’ya giden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’yi TBMM’deki odalarında ziyaret etti.

Çorum’a yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulan, ayrıca Belediye’nin projelerinin ele alındığı görüşmelere Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı, Belediye Emlak İstimlak Müdürü Fatih Başıbüyük ile Belediye Meclis Üyesi Namık Kemal Batman eşlik etti.

Başkan Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Milletvekillerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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