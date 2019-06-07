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Başkan Aşgın ve meclis üyelerinden özel harekata ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, CHP ve MHP belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte Özel Harekat ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bayramlarını kutladı. 

Başkan Aşgın ve meclis üyelerinden özel harekata ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, CHP ve MHP belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte Özel Harekat ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bayramlarını kutladı. 

07 Haziran 2019 Cuma 19:48
Başkan Aşgın ve meclis üyelerinden özel harekata ziyaret

Vatan ve bayrak aşkı sevdasıyla görevlerini ifa eden Özel Harekat polislerine ne kadar teşekkür etseler az olduğunu dile getiren Aşgın, “Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan davasını son Türk kalıncaya kadar bu dava bitmez. Sizin gibi yiğitlerimiz olduğu sürece bu millete diz çöktüremelediler diz çöktüremeyecekler. Özgürce ezanlarımız susmadan bayrağımızın gölgesinde hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Milletimiz sizlerin arkasındayız" dedi. 
CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ise, şehrin görünmez kahramanlarının herkesin üzerinde emeğinin olduğunu belirterek, “Hakkınızı helal edin. Sizin sayenizde konforumuz artıyor. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet ediyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Birlik ve beraberliğimizi hiç kimse bozmasın. Tüm belediye çalışanlarımızın ve güvenlik güçlerimizin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı. 
MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Selim Güllüoğlu da”, 11 ayın sultanı Ramazanın ardından bayramı hep birlikte kutluyoruz. Çorum için hakkınız, emeğiniz çok. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için çalışıyorsunuz. Çalışmalarınızda Allah yar ve yardımcınız olsun. Emekleriniz için teşekkür ediyor. Özel Harekat Polislerimiz bizim için kutlu bir dergah. Sizler bizim onurumuz ve gururumuzsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu. 

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