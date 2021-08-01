Başkan Aşgın talimat verdi, itfaiye araçları yola çıktı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarının ardından Çorum Belediyesi de İtfaiye ekiplerini yangın bölgesine yönlendirildi.
Güncel 01.08.2021, 11:44
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla Antalya çevresinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan orman yangınlarına müdahaleye destek vermek amacıyla 3 itfaiye aracı ve 8 personel gönderildi.
Yaraları sarmak için yola çıkan ekipler, bölgede yangın söndürme çalışmalarına destek verecek.
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