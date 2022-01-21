Başkan Aşgın, Pınar Teknoloji ve Tasarım Koleji’ni ziyaret etti

Çorum’da devlet destekli tek okul olan Pınar Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Koleji, akademik eğitimi ve iyi derecede İngilizce öğretimi ile tanınıyor. Öğrenciler, çeşitli tasarımları ile kendilerini kanıtlıyorlar.

Kolej öğrencileri, 3D yazıcıda ürettikleri ürünlerden birini de, okulu ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a armağan ettiler. Başkan Aşgın da değerler eğitimi ve inovasyon konusundaki düşüncelerini öğrencilerle paylaştı. Okul Eğitim Koordinatörü Onur Yazgan ise, Çorum’da bir parkın tasarımı için Başkan’dan söz aldı.

Onur Yazgan, okulda üniversiteye hazırlık programının uygulandığını ve üniversiteye yerleşmede ek puan avantajının olduğunu belirterek, bu amaçla uzman rehberlik ve etüt çalışmalarının program içine alındığını, ayrıca KOSGEB desteğiyle işyeri açma imkânının olduğunu, Europass sertifikasının verildiğini söyledi.

Teknoloji tasarım öğrencilerinin yurt içi staj olanaklarıyla birlikte Erasmus programına dahil olarak yurt dışında da staj şansı kazandıklarının altını çizen Yazgan, öğrencilerin derslere başlamasıyla birlikte sigorta girişlerinin de başladığını, ayrıca mezun erkek öğrencilerin askerlik görevlerinde 3+3 yıl erteleme imkanının sağlandığını ifade etti.



(Haber Merkezi)

