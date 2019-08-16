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Başkan Aşgın ilk Belediye personeliyle bayramlaştı

Kurban Bayramı tatili öncesi mesainin son gününde Belediye’de bayramlaşma töreni yapıldı.

Başkan Aşgın ilk Belediye personeliyle bayramlaştı

Kurban Bayramı tatili öncesi mesainin son gününde Belediye’de bayramlaşma töreni yapıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 23:35
Başkan Aşgın ilk Belediye personeliyle bayramlaştı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kurban Bayramı önceki belediye personeli ile bayramlaştı. Belediye Başkanı Aşgın, beraberinde; Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turan Candan ve Zübeyir Tuncel ile birlikte tüm birim personeli ve amirlerle bayramlaştı.

Tüm belediye personelinin bayramını tebrik eden Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise; “Kurban Bayramı öncesinde, Çorum’umuza büyük bir aşk ve şevkle hizmet eden büyük bir ailenin bir parçası olmak onur ve mutluluğuyla mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık… Sevgi, saygı ve muhabbet gönlümüzde, şehrimizde ve tüm yeryüzünde baki olsun” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

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