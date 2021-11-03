Başkan Aşgın, iktidarın 19. yılını kutladı

Başkan Aşgın ayrıca 3 Kasım 2002 seçimlerine sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğrafını koyarak atıfta bulundu ve “ Milletimizin güveni, teveccühü ve gönüllerin fethi için liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan ‘ın önderliğinde kurulan AK Partimizin tek başına iktidar oluşunun 19. yılında milletimizden aldığımız güçle 2023-2053-2071 vizyonumuza büyük bir azim, inanç ve aşkla yürüyoruz.

#MilleteHizmetYolunda Nice Ak Yıllara. #3Kasım2002” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

