Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.728
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3507
EURO
7.3050

Başkan Aşgın'dan meyveli kutlama

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e kutlama ziyaretinde bulundu. Başkan Aşgın, tüm polislere meyve ikramında bulundu. 

Başkan Aşgın'dan meyveli kutlama

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e kutlama ziyaretinde bulundu. Başkan Aşgın, tüm polislere meyve ikramında bulundu. 

11 Nisan 2020 Cumartesi 22:41
Başkan Aşgın'dan meyveli kutlama

Tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu mücadelede polis teşkilatının da her olayda olduğu gibi yine elini taşın altına koyduğunu ve bu süreçte çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. 
Başkan Aşgın, “Bizim polisimiz, askerimiz her zaman zorlu görevlerde önemli roller üstlenmiştir. Bugün de Koronavirüse karşı verdiğimiz topyekün mücadelede önemli görev üstleniyor. Batılı devletlere baktığımızda insanların hastalıkla, virüsle baş başa bırakıldığını görüyoruz. Ülkemizde ise polisimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, kamu personelimiz hep birlikte bu mücadeleye ortak oluyor. Bir büyüğümüzün odunu kesilecekse jandarmamız orada, bir büyüğümüzün market alışverişi yapılacaksa polisimiz orada. Bu süreci en iyi şekilde yöneten ülke hiç istisnasız Türkiye. Bunda da kadim medeniyetimizin köklerinden gelen vefa duygusu yatıyor. Allah polisimizi, askerimizi ve sağlık çalışanlarımızı korusun ve muzaffer eylesin. Kadim devlet geleneğimizin tezahürü olan Polis Teşkilatımızı ebedi kılsın." dedi. 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Polis Teşkilatının 175. yılı vesilesiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e meyve ikramında bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da görev başında olan Emniyet personeline ve polis kontrol noktalarında görev yapan polisleri ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın selamını iletti ve meyve ikramında bulundu. 

İlgili Haberler
Başkan Aşgın, semt pazarlarını inceledi
Başkan Aşgın, semt pazarlarını inceledi
TGC’den “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısı
TGC’den “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısı
Çorum'da Kovid-19'u yenen 25 hasta daha taburcu edildi
Çorum'da Kovid-19'u yenen 25 hasta daha taburcu edildi
Op.Dr. Semih Temel, Ramazan'da gebelik ve oruç hakkında bilgi verdi
Op.Dr. Semih Temel, Ramazan'da gebelik ve oruç hakkında bilgi verdi
Çorum’da 7 bankaya para cezası
Çorum’da 7 bankaya para cezası
Vatandaş “evde kal” çağrılarını dikkate almıyor
Vatandaş “evde kal” çağrılarını dikkate almıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim