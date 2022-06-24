Başkan Aşgın, AK Parti Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’nda
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından Elazığ’da gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı.
Güncel 24.06.2022, 19:28
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AK Parti Belediye Başkanları İstişare Toplantısı, Elazığ Belediyesi’nin evsahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında yapılan toplantıya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Aksaray, Elazığ, Gümüşhane, Kırıkkale, Muş, Sivas, Tokat ve Yozgat Belediye Başkanları katıldı.
AK Parti olarak siyasetlerinin hizmete dayılı eser siyaseti olduğunu vurgulayan Mehmet Özhaseki, “Hem genelde hem de yerelde hizmet siyasetini önceliyoruz. Bunun neticesi olarak ülkede devrim niteliğinde işler yaptık. Bununla her zaman övünüyoruz. Başımızı da dik tutuyoruz.” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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