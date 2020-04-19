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Başkan Aşgın'a karantinadaki misafirlerden teşekkür telefonu

Çorum'da Suudi Arabistan’dan gelen ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın jestine karşı teşekkür etmek için telefon ile görüştü.

Başkan Aşgın'a karantinadaki misafirlerden teşekkür telefonu

Çorum'da Suudi Arabistan’dan gelen ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın jestine karşı teşekkür etmek için telefon ile görüştü.

19 Nisan 2020 Pazar 17:39
Başkan Aşgın'a karantinadaki misafirlerden teşekkür telefonu

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Çorum'da bulunan yurtlarda gözlem altına alınan vatandaşlara kitap ve leblebi ikram eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı karantinadaki vatandaşlar telefon ile arayarak teşekkürlerini iletti. Misafirperverliği ve ikramlarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çorum halkına ve Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür etti. Haber Merkezi)

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