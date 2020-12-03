Başkan Aşgın, 3 Aralık’ta engellileri unutmadı

Engelli Eğitim Merkezinden faydalan engelli bireyleri telefonla görüntülü arayarak sohbet eden Başkan Aşgın, engelli bireylerin ve Ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Pandemi sürecinin biran önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin kaldığı yerden devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Aşgın, “Engelli kardeşlerimizi kısa süre içerisinde Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezimizde görmek istiyoruz. Onlar için sunduğumuz hizmetlerden yararlanmaya kaldıkları yerden devam etmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Gönül isterdi ki bugünü merkezimizde pasta keserek kutlayalım. Biz de en azından gönüllerimizde olduğunuzu uzaktan da olsa ifade edelim istedik. Engelsiz bir yaşam için aşkla çalışıyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın görüntülü aradığını gören engelli bireyler ve aileleri mutluluklarını gizleyemedi. Böyle bir günde kendilerini unutmadığı için Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti.