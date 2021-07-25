“Basının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır”

24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Mehmet Tahtasız, tüm basın mensuplarının bayramını kutladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesini eleştiren Tahtasız, kamu kurumlarının gazete almamaları ve zorunlu hallerin dışında basına ilan vermemeleri şeklindeki düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Mehmet Tahtasız, “Tasarruf önce saraylardaki israftan başlamalı, makam araçlarından, 5 yerden maaş alanlardan başlamalıdır. Kıbrıs’a bile saray yapmayı müjde olarak halkımıza sunan Cumhurbaşkanı, basın kuruluşlarının ayakta durması için gerekli olan üç kuruşluk gelire engel olmaya kalkışmıştır” dedi.

Kamuda tasarrufun gerekli olduğunu, ancak güçlükle ayakta durmaya çalışan basının gelirlerini tırpanlayarak edilecek bir tasarrufun yarardan çok zarar getireceğini savunan Tahtasız, “Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan bağımsız ve tarafsız medyanın tasarruf tedbirleri çerçevesinde yaşam alanının daraltılması, halkın haber alma özgürlüğüne de engel teşkil etmektedir. Pandemi süreciyle daralan gazete satış noktalarının kamuda tasarruf tedbirleri genelgesiyle daha çok daraltılması, genelge çerçevesinde varılmak istenen hedefe de hizmet etmekten uzaktır” ifadesini kullandı.

AKP’nin iktidarda bulunduğu 19 yılda yüzlerce gazetecinin tutuklandığını bildiren Tahtasız, Türkiye’nin Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 50.02 puanla 154. sırada yer aldığına dikkati çekti. Burada basın özgürlüğünden söz etmenin mümkün olmadığını ifade eden Mehmet Tahtasız, “Bir yandan AKP’ye biat etmeyen binlerce gazeteci işten atılırken, diğer yandan çalışmaya çalışan gazeteciler de haklarındaki soruşturmalar, davalar, gözaltı-tutuklamalarla ve yayın yasakları ile uğraşmaktadır” dedi.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ve bir ülkede demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi ancak ve ancak basının önündeki engellerin kaldırılması ile mümkün olacağını belirten Tahtasız: “Basının özgür olmadığı bir ülkede ne demokrasiden ne de insan haklarından söz etmek mümkün olmaz. Bir ülkede basın ne kadar özgürse, demokrasi de o kadar güçlü olacaktır. Ancak bugün Türkiye’de, ne yazık ki basın ve medya ciddi zorluklar yaşamaktadır. Gazeteciler ve ifade özgürlüğünü savunanlar, haksız gerekçelerle demir parmaklıklar ardına kapatılmış, halkın haber alma özgürlüğü elinden alınmıştır. Ülkemiz, ne yazık ki günümüzde gazeteciler için en büyük hapishane olarak anılmaktadır.

Basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olarak kutlanması gereken 24 Temmuz’u ne yazık ki bayram havasında kutlayamıyoruz. Gazeteciliğin suç olmadığı, sansürlenmediği, basın emekçilerinin fikirlerinden dolayı hapse atılmadığı, hedef gösterilmediği, işsiz kalmadığı, kamuoyuna haber ulaştırmak için zorlu koşullar altında her şartta büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerinin hak ettiği değere kavuştuğu bir ülke umudu ve özlemi ile değerli basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum. Yandaş olmayan emekçi basınının her zaman yanındayız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

