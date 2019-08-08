“Basın özgürlüğünü korumak kaydıyla düzenleme gerekliydi”

Yolyapar, Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırladıkları “Çorum Güncesi” programında, Çorum’un gündemine ilişkin konuları değerlendirdi.

Meltem Çınar’ın soruları doğrultusunda, Belediye Meclisi’nin “Kadeş Barış Meydanı” kararından ünlü oyun yazarı, hemşehrimiz Tuncer Cücenoğlu’nun kaybına, iş dünyasında zirveye çıkan Çorumlu işadamlarından, “Çorum Olayları”nı anma panelinde verilen barış ve kardeşlik mesajlarına kadar pek çok konuya değinen Mehmet Yolyapar, yine bir soru üzerine de, yerel basın ve internet medyası ile ilgili gelişmeleri anlattı.

Yerel basının zor bir süreçten geçtiğini, Türkiye’de bu soruna en fazla eğilen gazete olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı açık mektubun da kendisine ulaştırıldığını kaydeden Yolyapar, “Ciddi ve seviyeli, gerçek manada gazetecilik yapan yerel basın kuruluşlarının desteklenmesi, bu arada kaynak israfının önlenmesi için de gazete vasfı taşımayan varakparelerin elenmesi gerektiğini öteden beri savunuyoruz.” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, internet üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK denetimine alındığını da hatırlatan Mehmet Yolyapar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnternet üzerinden yayın yapan televizyonların ve haber paylaşım sitelerinin şirket kurmaları zorunlu hale getirildi. Bu alanda büyük bir belirsizlik hakimdi. Kayıtsız, kuralsız yapılan yayınlar, sorumluluk da söz konusu olmadığı için bilgi kirliliğine, istismarlara ve mağduriyetlere sebep olabiliyordu. Bunların disipline edilmesi gerektiğini de yıllardır ifade ediyorduk. Elbette tek bir koşulla; basın özgürlüğünü koruyarak ve güçlendirerek…”

(Haber Merkezi)