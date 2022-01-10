“Basın milletin gerçek iradesini yansıtıyor”

Çorum Kanserle Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, basının milletin gerçek ses ve iradesini yansıttığını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile bir açıklama yapan Kanserle Yaşam Derneği (KADER) Başkanı Bekir Şahin, tüm basın çalışanlarının gününü kutladığını kaydetti.

KADER Başkanı Şahin, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, hizmet veren, insanlara bilgi sunan, kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtan toplumsal sorunları dile getiren, demokrasinin gelişimine katkı sağlayan, toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, fedakârca çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşan milletin gerçek ses ve iradesini yansıdan yazılı ve görsel basın çalışanlarımızın günü kutlu olsun”

(Volkan SINAYUÇ)

