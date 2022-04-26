Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 23 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/149 sayılı atama kararıyla Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Cavit Erkılınç atandı.

Genel Müdür olarak atanan Cavit Erkılınç üç seneye yakın bir süredir Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Cavit Erkılınç Kimdir?

1961 Elazığ’da doğdu.

Elazığ Atatürk İlkokulu’ndan sonra eğitimine İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde devam edip 1980 yılında aynı okuldan mezun oldu.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1985 yılında mezun olarak tamamladı.

Uzun yıllar iş hayatı ile beraber yayıncılıkla da meşgul oldu.

Bir dönem ticaretle uğraştı, özel sektörde yöneticilik yaptı.

2010 – 2018 yılarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yöneticilik yapan Cavit ERKILINÇ 2019 yılından itibaren BİK Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Orta derecede Arapça bilen Cavit ERKILINÇ evli ve 3 evlat sahibidir.