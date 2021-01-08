"Basın, ifade özgürlüğünün en önemli teminatı"

Recep Gür mesajında, demokrasinin en önemli unsurları arasında yer alan güçlü bir basın ve gazeteciliğin ülkede demokrasinin ve ifade özgürlüğünün en önemli teminatı olduğu gerçeğinden hareketle, gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirtti.

Basın ve gazeteciliğin haber vermenin ötesinde kamuoyu bilinci oluşturarak tüm kesimler açısından önemli bir unsur olduğunu ifade eden Gür, şunları söyledi: “Zor şartlar altında çalışan basın mensuplarına görevlerini yaparken tüm kişi, kurum ve kuruluşların yardımcı olması haberin doğru ve hızlı olarak yansıtılmasına katkı sağlayacaktır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin kamuoyuna doğru, tarafsız, dürüst ve objektif olarak ulaştırılması görevini yerine getirirken meslek ilkelerinden ayrılmadan, görevini ifa ederken karşılaştığı sorunlara aldırmayan, yeri geldiğinde canını bile feda edebilen bu meslek mensuplarımızın ifa ettikleri görev, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu duygularla, Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımız adına tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım.”

(Haber Merkezi)