“Basın demokrasinin teminatı”

Basının özgür ve tarafsız olması gerektiğine değinen Saatcı, basın özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli biçimi olduğunu, demokrasinin temel taşlarından olan ‘Basın Özgürlüğü’nün, şeffaf yönetim ilkesinin de yapı taşlarından olduğunu kaydetti. Basının, yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşanan bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğini belirten Saatcı, her şart ve zeminde görevlerini yapmaya çalışan gazetecilerin, iş yükü ve yoğunluğu içinde bir taraftan her türlü tehditle karşı karşıya olurken, diğer yandan mesleki yıpranmayı da fazlasıyla yaşadığını söyledi.

Ahmet Saatcı yaptüığı açıklamada şunları dile getirdi: “Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların mücadelelerinde kamuoyu oluşturabilmeleri, haklı oldukları konularda seslerini duyurabilmeleri, ancak basının kendilerine verdiği destekle mümkün olabilir. Sendikal mücadele basınla bir anlam ifade eder. Bugün ülkemizde demokrasimiz gelişiyorsa, kişisel hak ve özgürlükler hususunda mesafe alınıyorsa, kamu çalışanları için kazanım elde ediliyorsa bunda tarafsız ve bağımsız basının katkısı inkâr edilemez. Bu nedenle ülkemizin sivil toplum örgütlerine, sendikalara, tarafsız ve bağımsız basına her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.”

Bu duygu ve düşüncelerle Sağlık-Sen olarak Kamuoyunun ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmak gayretiyle bazen canları pahasına büyük özveri ve emekle gazetecilik mesleğini yapan basın mensubu arkadaşlarımızın Basın Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi. (Haber Merkezi)