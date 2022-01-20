Başhekim Zehir’e kutlama ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Doç. Dr. Sinan Zehir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekim Zehir ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve beraberindekiler, hastanenin mevcut durumu, sağlık alanında yaşanan sorunlar ve pandemi süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete; İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal da katıldı. (Haber Merkezi)

