Başhekim Sezikli görevinden ayrıldı
Güncel 15.12.2021, 19:42
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli görevi bıraktı.
Göreve geldiği günden beri başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin sözleşme süresinin bitmesi ile birlikte Başhekimlik görevinden ayrıldığı, Gastroentoloji Kliniği’nde hastalarına hizmet etmeye devam edeceği ve başhekim Yardımcısı Uzm, Dr. Ramiz Yazıcı’nın vekaleten başhekimlik görevini sürdüreceği öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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