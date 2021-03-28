Başhekim Paydar ile istişare!

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Paydar ile biraraya geldi.

Ceylan, geçtiğimiz günlerde Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Başhekim olarak atanan Abdullah Paydar'ı tebrik ederek başarılar diledi. Ceylan ayrıca Paydar ile başta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere sağlık yatırımları ve hizmetleri hakkında istişarede bulundu.

Başhekim Paydar da AK Parti 7. Büyük Kongresinde yeniden MKYK Üyesi seçilen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ı tebrik ederek başarılar diledi.