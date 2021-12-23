Başarılı sunucu Meltem Çınar’dan diksiyon kursları 

Çorum’un, alanında akademik eğitim de almış olan başarılı sunucusu, Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar, Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde, pandemi nedeniyle ara verilmiş olan ‘diksiyon’ eğitimlerine yeniden başladı.

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek uygulanan derslere her yaştan ve her meslekten başvurular kabul ediliyor.

Açıldığı ilk günden beri İletişim Uzmanı - Spiker - Sunucu ve Seslendirmen Meltem Danışman Çınar tarafından verilen kurslara ilginin bu dönemde yoğun olduğu gözlendi.

Doğru, etkili ve güzel konuşabilmenin temel kurallarının öğretildiği ‘Diksiyon’ kursları sonunda kursiyerlere Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen bir sertifika veriliyor.

Hafta içi Salı ve Perşembe günleri devam eden Diksiyon kursları 5 hafta boyunca toplam 30 saat sürecek.

Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısında bulunan Hititsem’de yeni sınıflar için başvuruların kabul edildiği açıklandı. (Haber Merkezi)

