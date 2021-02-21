Başarılı çocuklar ödüllendirildi
İl Müftülüğü tarafından, çocuklara milli ve manevi değerleri kazandırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan “Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrimiçi Buluşuyor” programı kapsamında yarıyıl tatili dolayısıyla online olarak yapılan programa katılan ve başarılı olan çocuklara yönelik bir teşekkür ve ödül programı düzenlendi.
Güncel 21.02.2021, 18:47
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Ertuğrul Gazi Camiinde düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Ertuğrul Gazi Camii görevlileri ve Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli ile öğrenci ve veliler katıldı.
Ödül programında konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Çevrimiçi gerçekleştirilen derslere katılan öğrencilere, öğrencilerin derslere katılmasına izin verip takip eden velilere ve derslerde görev alarak öğrencilerin dini ilimler ile mücehhez olarak yetişmesi için emek veren din gönüllüsü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Müftüsü Muharrem Biçer, hazırlanan hediyeleri çocuklara verdiler.
(Haber Merkezi)
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