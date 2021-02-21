Başarılı çocuklar ödüllendirildi

Ertuğrul Gazi Camiinde düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Ertuğrul Gazi Camii görevlileri ve Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli ile öğrenci ve veliler katıldı.

Ödül programında konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Çevrimiçi gerçekleştirilen derslere katılan öğrencilere, öğrencilerin derslere katılmasına izin verip takip eden velilere ve derslerde görev alarak öğrencilerin dini ilimler ile mücehhez olarak yetişmesi için emek veren din gönüllüsü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Müftüsü Muharrem Biçer, hazırlanan hediyeleri çocuklara verdiler.

(Haber Merkezi)