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“Başarı puanları uzaktan yöntemle belirlenecek”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin sınavlarının da yüz yüze yapılmayacağını belirterek, “Yüz yüze sınav imkanı yok. YÖK, bunu tamamen ortadan kaldırdı. Ancak ve ancak uzaktan yöntemlerle öğrencilerimizin başarı puanı belirlenecek” dedi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:10
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“Başarı puanları uzaktan yöntemle belirlenecek”

Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin sosyal medya platformlarından Instagram’daki resmi hesabından gerçekleştirilen canlı yayında eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Salgın nedeniyle, uzun bir süredir üniversiteden uzakta evlerinde kalan öğrencileri çok özlediklerini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Kampüs, öğrencilerimiz olmadan hiçbir şey ifade etmiyor. Öğrencilerimizin geleceği günler için üniversite yönetimi olarak elimizden gelen bütün hazırlıkları yapıyoruz” diye konuştu.

“ARA SINAVLARA TELAFİ İMKANI”

Öğrencilerin, sınavların ne şekilde yapılacağına dair sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Öztürk, “Sınavlarla ilgili en temel şey; yüz yüze sınav imkanı yok. YÖK, bunu tamamen ortadan kaldırdı ancak ve ancak uzaktan yöntemlerle başarı puanınızın belirlenmesi gerekiyor. Ödevler, projeler, sunumlar şeklinde olacak. Eğer bir uygulama yapılmadıysa 22 Mayıs’a kadar süre verip, 22 Mayıs’ta bütün ara sınav not girişleri olacak. Herkesi yeniden sınav yapma gibi durum söz konusu olmayacak. Finaller de aynı şekilde olacak. 22 Mayıs’a kadar derslerimizin tamamlanması, ara sınav notların girişinin tamamlanması kararlaştırıldı. Olur da ekonomik, sağlık veya başka nedenlerle ara sınav değerlendirilmesi için ödevini, projesini yapamayanlara yönelik, 25 Mayıs-1 Haziran arasında bayram sonrası telafi dönemi olacak ve bu haklarını kullansınlar ki mağduriyetleri söz konusu olmasın. Yani ilk defa ara sınavlara telafi imkanı vermiş olduk. Bütünleme tarihlerini de 8-22 Haziran olarak belirledik” dedi.

Yaz okulu için hazırlıkların tamamlandığını da ifade eden Prof.Dr. Öztürk, talebi gerçekleştirmek için altyapı çalışmalarını yaptıklarını bütünleme sınavlarından sonra mezuniyet aşamasına gelip de 3 dersi kalanlara 3 ders mezuniyet sınavı yapılacağını, 10-11 Ağustos tarihlerinde sınava alınacaklarınıve öğrencilerin mağdur olmamasına çalışacaklarını vurguladı.

Salygın nedeniyle mezuniyet töreni konusunda da sorunlar olduğunu belirten Prof.Dr.Öztürk, altyapı çalışmalarına da başlandı, her güz döneminde yaptığımız ‘hoş geldin’ şenliği içerisinde bu yıla mahsus mezuniyet törenlerimizi de gerçekleştirebiliriz, eylül ayı gibi. Her şey normale girerse inşallah, hayat normale döndüğünde sizleri de unutmayacağız, daha farklı mezuniyet töreni gerçekleştirmiş olacağız.” diye konuştu.(Haber Merkezi)

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