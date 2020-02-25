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“Başarı, ders alınmış başarısızlıktır”

İsmail Kakaç İlkokulu’nda ebeveynlere yönelik “Okul Başarısında Ailenin Rolü” konulu seminer verildi. Seminer öncesinde konuşan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, sağlıklı beslenmenin ve temizliğin sağlıklı yaşamda önemli olduğunu dile getirdi.

“Başarı, ders alınmış başarısızlıktır”

İsmail Kakaç İlkokulu’nda ebeveynlere yönelik “Okul Başarısında Ailenin Rolü” konulu seminer verildi. Seminer öncesinde konuşan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, sağlıklı beslenmenin ve temizliğin sağlıklı yaşamda önemli olduğunu dile getirdi.

25 Şubat 2020 Salı 20:18
“Başarı, ders alınmış başarısızlıktır”

Okul olarak öğrencilere hijyenik şartlarda hizmet sunmaya çalıştıklarını belirten Özçakır, anne ve babaların da bu konuda hassas davranması gerektiğini ifade etti. 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde çocukların gelişimlerini, ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak onları sportif ve sanatsal kurslara yönlendirdiklerini belirten Özçakır, seminere başlamadan önce Okul Rehberlik öğretmenlerine teşekkür ederek "Sizler de bu tür eğitim faaliyetlerine katılarak bizleri yalnız bırakmıyorsunuz ve çocuklarınıza değer veriyorsunuz" dedi.

Okul Rehberlik öğretmenlerinden Nur Kalaycı Tengiz de konuşmasında; öğrenci başarısında rol oynayan faktörleri anlatırken, Caner Turan da verimli ders çalışma ve aile üyelerinin yapması gerekenleri dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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