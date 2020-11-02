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Başaranhıncal’a sektör teşekkürü

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Önder Kartal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Öztemiz ve Yüksel Duran, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Güncel 02.11.2020, 21:00
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Başaranhıncal’a sektör teşekkürü

Ziyarette, geçtiğimiz Eylül ayında yapılan kongrede seçilen Önder Kartal ile beraberindeki heyet 16 yıl Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan TSO Başkanı Başaranhıncal’a, görevi süresince toprak sanayi sektörüne katkıları ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek plaket ve hediye takdim etti.

Başaranhıncal, Çorum’un sanayileşmedeki yapı taşı olan toprak sanayi sektörüne başkanlığı süresince hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni kooperatif yönetime görevlerinde başarı diledi.

(Haber Merkezi)

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