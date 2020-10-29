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Başaranhıncal Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti

Güncel 29.10.2020, 19:42
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Başaranhıncal Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, geçtiğimiz günlerde pancar alım sezonunun açılması nedeniyle, Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başaranhıncal’ın ziyaretine TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel de katıldı. (Haber Merkezi)

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