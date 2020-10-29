Flaş HaberBahri Kaya ile yollar ayrıldı
Başaranhıncal Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti
Güncel 29.10.2020, 19:42
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, geçtiğimiz günlerde pancar alım sezonunun açılması nedeniyle, Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Başaranhıncal’ın ziyaretine TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel de katıldı. (Haber Merkezi)
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