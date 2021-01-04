Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel 04.01.2021, 11:05
71
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, kahraman Türk komandolarının, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

#Barış Pınarı bölgesinde 4 PKKYPGli terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 04 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:50
İkindi 15:12
Akşam 17:33
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@