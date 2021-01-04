Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güncel 04.01.2021, 11:05
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Paylaşımda, kahraman Türk komandolarının, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
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