“Barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde basının payı büyük”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Milletvekili Kavuncu, doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygının, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olduğunu kaydetti. Söz konusu etik çerçevede görevlerini ifa eden basının toplumsal hayattaki etkinliğinin artmasının demokrasiyi de güçlendirdiğini belirten Kavuncu, açıklamasında şunları bildirdi:

“Farklı görüş ve düşünceleri nesnel bir şekilde ortaya koyan tarafsız bir basının, toplumun bilinçlenmesinde dolayısıyla da barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde büyük payı vardır. Milletçe yakaladığımız güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik, beraberlik ve bütünlük içinde Devletimizin ve milletimizin temel değerlerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmak, başta basın camiasının olmak üzere hepimizin önceliği olmalıdır.

Toplumsal gelişmemizde, demokrasimizin sağlıklı işlemesi ve yerleşerek kökleşmesinde hayati bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarımızın; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, basın mensuplarımıza sağlıklı bir yaşam ve geleceğimiz adına iyi çalışmalar diliyorum.” (Haber Merkezi)