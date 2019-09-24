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“Barış denildiğinde Kadeş, Kadeş denildiğinde Çorum”

Dünya Barış Günü nedeniyle 21 Eylül’de Ankara Botanik Parkı’nda düzenlenen Dünya Barış Çanı etkinliğine, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan da katıldı. Etkinlikte, Türk Japon Vakfı Başkanı ve Dünya Barış Çanı Temsilcisi Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvaro Rodruguez ve Japonya Büyükelçiliği Müsteşarı Yoichi Mikami ile birçok büyükelçi, yabancı misyon ve sivil toplum örgütü temsilcileri hazır bulundu.

“Barış denildiğinde Kadeş, Kadeş denildiğinde Çorum”

Dünya Barış Günü nedeniyle 21 Eylül’de Ankara Botanik Parkı’nda düzenlenen Dünya Barış Çanı etkinliğine, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan da katıldı. Etkinlikte, Türk Japon Vakfı Başkanı ve Dünya Barış Çanı Temsilcisi Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvaro Rodruguez ve Japonya Büyükelçiliği Müsteşarı Yoichi Mikami ile birçok büyükelçi, yabancı misyon ve sivil toplum örgütü temsilcileri hazır bulundu.

24 Eylül 2019 Salı 21:50
“Barış denildiğinde Kadeş, Kadeş denildiğinde Çorum”

Vakıf 19 Başkanı Bilan, Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı bir bildiriyi bu etkinliğe katılanlara dağıttı. Bildiride, Türk Milleti’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” düsturu doğrultusunda sevgiden ve barıştan yana bir millet olduğu vurgulanırken, dünya barışının temellerinin, Kadeş Barış Antlaşması ile Anadolu’da atıldığı, Çorum’un da barış kenti unvanına layık olduğu vurgulandı.

Etkinlikte, barış üzerine konuşmalar yapıldıktan sonra, müzik grupları tarafından barış şarkıları seslendirildi. Barış çanı çalınmak suretiyle de, tüm dünyaya barışın sesi duyuruldu.

Alper Bilan, resepsiyon sırasında katılımcılara Vakıf 19’un çalışmaları ve önümüzdeki Nisan ayında ikincisi yapılacak olan “Dünya Hitit Günü” hakkında bilgi verdi. Bilan, Çorum’un tarih hazineleri ile ilgili bilgi verme fırsatı bulduğu bu seviyeli etkinliğe davetinden dolayı da, Türk Japon Vakfı Başkanı ve Dünya Barış Çanı Temsilcisi Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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