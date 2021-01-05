“Barajlarda ciddi oranda azalma var”

Çorum’da içme suyu ihtiyacının karşılandığı 3 barajın bulunduğunu kaydeden Aşgın, “Şehrin içme suyunu Yenihayat ve Hatap barajından karşılıyoruz. Aynı zamanda 5 tane su alma, 3 tane de kaynak suyu alma bölgemiz var. Bu alandan da yıllık 10 milyon TL elektrik harcamasını göze alarak sularımızı halkımıza ulaştırıyoruz. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarında da ciddi azalma var. Hatap barajımızın 11 milyon metreküpe yakın bir rezervi bulurken şuanda 2 milyon metreküplük suyumuz var. Doluluk oranı da yüzde 18 seviyesinde. Yenihayat barajımız 25 milyon 363 bin metreküp rezervi varken barajımızda 3 milyon 150 bin metreküplük bir rezervimiz var. Doluluk oranı yüzde 12. Bu rakam çok düşük bir rakam. Çomar Barajı’nı da dahil ettiğimizde bütün barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 20’ye olarak gözüküyor. Şehrimizin suyu çok bol değil. Suyu öncelikli olarak tasarruflu kullanmamız lazım” ifadelerini kullandı. (İHA)