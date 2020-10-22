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Barajda kadın cesedi bulundu

ÇORUM'daki Çomar Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu. Göl kıyısında çantası bulunan kadının 31 yaşındaki Nazan S., olduğu bildirildi.

Güncel 22.10.2020, 14:25 22.10.2020, 15:32
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Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, öğle saatlerine doğru bir kadın cesedi görenler, polis ve jandarmayı aradı. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yapılan incelemede Çomar Baraj Gölü'nde cesedi bulunan kadının Uğurludağ ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan S. (31) olduğu tespit edildi. Çantasından kimliği, cep telefonu ve bir miktar para ile mektup çıkan Nazan S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İntihar ettiği üzerinde durulan Nazan S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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