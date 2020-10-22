Barajda kadın cesedi bulundu

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, öğle saatlerine doğru bir kadın cesedi görenler, polis ve jandarmayı aradı. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yapılan incelemede Çomar Baraj Gölü'nde cesedi bulunan kadının Uğurludağ ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan S. (31) olduğu tespit edildi. Çantasından kimliği, cep telefonu ve bir miktar para ile mektup çıkan Nazan S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



İntihar ettiği üzerinde durulan Nazan S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.