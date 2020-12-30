Barajda “inşaat atıkları” sorunu
Doğanın çeşitli yerlerine atılan çöp ve inşaat atıkları bir yandan geleceğimiz adına endişe verirken, diğer yandan da doğasever duyarlı halkın tepkisini çekiyor.
Güncel 30.12.2020, 22:50
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Çorum merkez Çomar Barajı’nın etrafına atılan hafriyat atıkları da buraya giden vatandaşları adeta çileden çıkartıyor.
Çomar Barajı ve çevresinde çektikleri fotoğrafları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, doğanın, su kaynaklarının, havzaların, tarım arazilerinin kirletilmesine karşı önlem alınmasını, cezai yaptırım uygulanmasını istiyor.
(Haber Merkezi)
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