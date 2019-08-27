“Balıkçı esnafı yeni av sezonuna gün sayıyor”

“BALIKÇI ESNAFIMIZ YENİ SEZONDAN ÜMİTLİ”

Bu sezon balık açısından bereketli gececiğini ve balıkçı esnafının ümitli olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Binlerce balıkçı esnafımız hazırlıklarını tamamladı, ağlarını tamir etti, teknelerinin bakımlarını yaptı ve 1 Eylül’ü bekliyor. Denizlerimizde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte mavilere açılacak olan balıkçılarımız gibi balıkçı esnafımız da bu sezondan yeni sezondan ümitli. Kışın çok soğuk geçeceği tahmin edildiğinden hamsi başta olmak üzere palamut, lüfer gibi onlarca çeşit balığın bereketli ve bol olacağını ümit ediyoruz. Fakat üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde tüketimimiz oldukça az. Yıllık kişi başı tüketim ülkemizde 8 kilogram iken Avrupa ülkelerinde bu tüketim 25 kilograma kadar çıkıyor. Tüketimin artması ve özellikle çocuklarımıza haftada 2 gün balık yedirmemiz gerekiyor” dedi.

“BALIKÇI ESNAFIMIZ DA ARTAN MALİYETLERE KARŞI DESTEKLENMELİ”

Her sektörde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de maliyetlerin arttığına dikkati çeken Palandöken, “Vatandaşlarımızın daha ucuz ve kaliteli balık yiyebilmesi için balıkçılar ve balıkçı esnafımız hem hazırlıklarını hem de hizmetini yapıyor. Fakat her sektörde olduğu gibi bu sektörde de maliyetler arttı. Av yapılan tekne, av için gerekli malzemeler, ürünlerin saklanması, muhafaza edilmesi, nakliye, ürünün satışı ve pazarlaması gibi birçok kalemde faaliyeti ve masrafı olan bu sektör 1 milyonun üzerinde insanın evine ekmek götürmesini sağlıyor. Dolayısıyla artan maliyetler karşısında desteklenmesi gereken önemli sektörlerden birisi de balıkçılarımız ve balıkçı esnafımız. Onlar balığı ne kadar iyi tutar, muhafaza eder ve satışa uygun hale getirirse vatandaşlarımız da o kadar kaliteli balık yer. Tabii kaliteli balık için bilinçsiz avlanmanın da önüne geçilmeli” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)