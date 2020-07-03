Balık ölümleri araştırılacak

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı üçüncü toplantısında üyeler tarafından çeşitli konular hakkında araştırma önergeleri verildi. Osman Günay yönetiminde düzenlenen toplantıda AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş, Nazım Çetin ve Engin Demir tarafından balık ölümleriyle ilgili önerge verildi.

Oğuzlar, Dodurga, Laçin ve İskilip bölgesinde bulunan Obruk Barajı’nda son dönemde balık ölümlerinin görüldüğü ve bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması istenen önerge incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Abdullah Uysal ve Suat Atalay tarafından verilen önergede ise ilimizdeki tarihi kale ve kulelerin turizme kazandırılması konusunda neler yapıldığı ve restorasyon projelerinin araştırılması istenirken, önerge Turizm Komisyonu’na havale edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ilimizde de can kayıplarına neden olan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) salgını sonrasında okulların kapandığını hatırlatan Vahit Kabakçı, Selim Dölcü ve Yıldız Bek de bu dönemde eğitim öğretimin durumu, önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleneceği, mağdur olan öğrenciler ve sorunları ile ilgili bir önerge verdi. Önerge incelenmek ve değerlendirilmek üzere Gençlik ve Spor Komisyonu’na havale edildi.

Kemal Özönal, Yavuz Aykaç ve Özcan Çetin’in afet ve acil durumlarda kullanılan mobil mutfaklardan ilimizde bulunup bulunmadığı, maliyetleri ve köylerdeki afetlerde bunlardan yararlanılıp yararlanılmadığı konusundaki önergesi ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen toplantıda gündem dışı söz alan İlhami Türksal da geçen yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile ilgili verdiği önergenin gündeme alındığını ancak Valiliğin konuyu reddettiğini ve bu sene neden kabul edildiğinin gerekçesini öğrenmek istediğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)