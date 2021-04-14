Balamir’in eşsiz eserleri 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı, önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorumlu tanınmış ressam Bünyamin Balamir’in Ankara Armoni Sanat Galerisi’nde açtığı “Hattuşa’dan Engürü’ye” isimli resim sergisini ziyaret etti.

Balamir’in eşsiz resimlerini beğeniyle izleyen Zeki Gül, değerli sanatçının, bu sergiyle Çorum ve Ankara’yı çok güzel kaynaştırdığını belirterek, “Hemşehrimi, hem sanatındaki büyük ustalığı, hem de beyefendi kişiliği nedeniyle tebrik ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

