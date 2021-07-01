“Baktat Çorum’un gururu”

Turgutlu’da Baktat konserve tesislerini ziyaret eden ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi Ali Erol Diker, Halil Baklan’ın oğlu Murat Baklan’la görüşerek İzmir’de yeni başlattığı “İzmir-Çorum Sanayici ve İşadamları Kulübü” girişimi hakkında bilgi verdi.

Baklan Ailesi’nin ve Baktat markasının yıllardır Çorum’un gururu olduğunu belirten Ali Erol Diker, “Anadolu’nun bağrından, Çorum’dan çıkan yiğit insanlarımız, Avrupa’da başarıdan başarıya koşuyorlar ve ödüle boğuluyorlar. Murat Baklan’ın şahsında tüm Baklan Ailesi’ni kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

