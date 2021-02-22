Bakan’dan Vali Çiftçi’ye ziyaret 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çorum’da Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu Şeref Defterini imzaladı. İmzalanan Şeref Defteri sonrası Valilik makamına geçildi. Valilik makamında gerçekleştirilen özel görüşmede Bakan Karaismailoğlu, Çorum’da yapılan çalışmalarla ilgili Vali Çiftçi’den bilgi aldı.



Ziyarete, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser katıldı.

(Haber Merkezi)

