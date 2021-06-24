Bakan Yardımcısı’ndan Seydi Demiray’a ziyaret

Çorum’da düzenlenen geniş kapsamlı toplantının ardından Alacalı hemşehrimiz Zeki Gül ve Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile birlikte bazı ziyaretlerde bulunan Bakan Yardımcısı Büyükdede, bu kapsamda Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ile de görüştü.

Muhtar Demiray, Büyükdede, Gül ve Yüksel’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

