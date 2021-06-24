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Bakan Yardımcısı’ndan Seydi Demiray’a ziyaret

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) işbirliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı hemşehrimiz Zeki Gül’ün desteği ile düzenlenen toplantı için ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Güncel 24.06.2021, 19:51
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Bakan Yardımcısı’ndan Seydi Demiray’a ziyaret

Çorum’da düzenlenen geniş kapsamlı toplantının ardından Alacalı hemşehrimiz Zeki Gül ve Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile birlikte bazı ziyaretlerde bulunan Bakan Yardımcısı Büyükdede, bu kapsamda Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ile de görüştü.
Muhtar Demiray, Büyükdede, Gül ve Yüksel’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
(Uğur GÖRKEM)
 

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