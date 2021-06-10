Bakan Vedat Bilgin’e Çorum daveti

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’e yeni görevi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan beraberindeki heyetle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i Çorum’a davet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek önümüzdeki aylarda Çorum’u ziyaret edeceğini ifade etti.

