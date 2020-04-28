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Bakan Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 2019'da başlatılan elektrik tüketim desteğinden bir yılda 1 milyon 515 bin 47 hanenin yararlandığını bildirdi.

28 Nisan 2020 Salı 13:01
Bakan Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir yılını dolduran "elektrik tüketim desteği" uygulamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de sosyal yardım programı sayısının 2002'de sadece 4 olduğunu anımsatan Selçuk, 2020 itibarıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım programı sayısının 43'e çıkarıldığı belirtti.

Selçuk, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz 'Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı' da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık." bilgisini paylaştı.

Destek 53-106 lira arasında

65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları, engelliler için evde bakım yardımları, öksüz-yetim yardımları, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, şartlı eğitim ve sağlık yardımları gibi 43 farklı sosyal yardım programıyla dezavantajlı vatandaşlara ulaşan Bakanlık, "elektrik tüketim desteği" uygulamasını Mart 2019'da hayata geçirdi.

Uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlıkça karşılanıyor. Bu kapsamda ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ila 106 lira destek veriliyor.

Bakanlık, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlar için uygulanan program dahilinde 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 lira), 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,2 lira), 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 lira), 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat (106,53 lira) elektrik tüketim desteği sunuyor.

AA

Son Güncelleme: 28.04.2020 13:19
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