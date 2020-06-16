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Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) bu yıl 353 bin 158 öğretmen ve 17 bin 990 rehber öğretmenin görev alacağını bildirdi.

Güncel 16.06.2020, 22:19 16.06.2020, 22:22
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Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından bu hafta sonu gerçekleşecek LGS hakkında açıklama yaptı.

Selçuk, “Bu hafta sonu LGS için okullarımızın kapılarını öğrencilerimize açıyoruz. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler. 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmenimiz görev almış iken, bu yıl 353 bin 158 öğretmenimiz ve 17 bin 990 rehber öğretmenimiz sınav alanlarında bizlere yardımcı olacak. Öğrencilerimizden ve velilerimizden ricam, hepimizin sağlığı için öğretmenlerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır” ifadelerine yer verdi.

#Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #Lise Geçiş Sınavı
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