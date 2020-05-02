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Bakan Selçuk Çorumlu öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar birçok ilde gerçekleştirdiği “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” programına, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından internet ortamında yeniden başladı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:07
Bakan Selçuk Çorumlu öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü camiasıyla buluştu. YouTube ve zoom üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen yayında, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve öğretmenler, Bakan Selçuk’un doğum gününü açtıkları dövizlerle kutladılar.
“Öğretmenler olarak zor zamanlarda güzel işler yapmanın peşindeyiz. Bütün arkadaşlarımıza gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına başlayan Bakan Selçuk, çocukların değişen dünyaya hazırlanması gerektiğini ifade ederek, uzaktan eğitimin Türkiye’deki gelişimi ve dünyadaki başarılarının altını çizdi. 
“Hep birlikte daha iyi hale getireceğiz, yeter ki niyetimiz iyi olsun” diyen Bakan Selçuk, birlik ve beraberliğin önemi, zümrelerin iş birliği içerisinde olması gerektiğini ve bakanlık olarak neler yaptıklarını anlattı. Selçuk, öğretmenlere de söz hakkı vererek, yaşanan salgın süreci içinde neler yapıldığı hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.
Yayın süresince öğretmenlerin sorularını da yanıtlayan Bakan Selçuk, içinden geçtiğimiz bu süreç içerisinde, fedakârca mesleğinin gereğini yerine getiren tüm öğretmenlere çok teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaklaşık bir buçuk saat süren canlı yayının sonunda tüm buluşmalarında bir gelenek hâline gelen öz çekimi ekranları arkasına alarak yaptı.

(Haber Merkezi)

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